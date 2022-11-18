Брынзак: «Крулько – хороший организатор, он человек слова»
Крулько: «Буду убеждать Пидручного продолжить выступления»
Капитан сборной проиграл выборы в президенты ФБУ
18 ноября 12:46
Новоиспеченный президент Федерации биатлона Украины Иван Крулько надеется, что его бывший конкурент по выборам, а также капитан мужской сборной Украины Дмитрий Пидручный продолжит карьеру:
«Дмитрий Пидручный – прекрасный спортсмен. Надеюсь, он будет дальше выступать. Я его буду в этом убеждать.
Мы с ним пожали руки, остались в нормальных отношениях, которые будем поддерживать и дальше».
Комментарий Пидручного относительно возвращения в сборную Украины.