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Крулько: «Буду убеждать Пидручного продолжить выступления»

Капитан сборной проиграл выборы в президенты ФБУ
Биатлон
18 ноября 12:46
Крулько: «Буду убеждать Пидручного продолжить выступления»

Новоиспеченный президент Федерации биатлона Украины Иван Крулько надеется, что его бывший конкурент по выборам, а также капитан мужской сборной Украины Дмитрий Пидручный продолжит карьеру:

«Дмитрий Пидручный – прекрасный спортсмен. Надеюсь, он будет дальше выступать. Я его буду в этом убеждать.

Мы с ним пожали руки, остались в нормальных отношениях, которые будем поддерживать и дальше».


Комментарий Пидручного относительно возвращения в сборную Украины.

Источник: ua.tribuna.com Сергей Остапенко
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Иван Крулько Дмитрий Пидручный

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