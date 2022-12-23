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Меркушина: «Очень тяжело восстанавливаться после гонок»

Украинка только вернулась после болезни
Биатлон Кубок мира по биатлону
23 декабря 05:58
Меркушина: «Очень тяжело восстанавливаться после гонок»
Анастасия Меркушина

Украинская биатлонистка Анастасия Меркушина рассказала о восстановлении после болезни.

«Очень тяжело восстанавливаться после гонок. Ты уже просто не понимаешь, где улучшение, а где просто усталость. Увидим, что будет после Нового года. Есть неделя, чтобы отдохнуть, начать сначала, подрихтовать. Будем надеяться, что будет лучше».

Напомним, Меркушина ранее выиграла спринт на чемпионате Украины.

Источник: Суспільне Спорт Карен Агабекян
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Анастасия Меркушина

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