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Меркушина: «Очень тяжело восстанавливаться после гонок»
Украинка только вернулась после болезни
23 декабря 05:58
Анастасия Меркушина
Украинская биатлонистка Анастасия Меркушина рассказала о восстановлении после болезни.
«Очень тяжело восстанавливаться после гонок. Ты уже просто не понимаешь, где улучшение, а где просто усталость. Увидим, что будет после Нового года. Есть неделя, чтобы отдохнуть, начать сначала, подрихтовать. Будем надеяться, что будет лучше».
Напомним, Меркушина ранее выиграла спринт на чемпионате Украины.
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