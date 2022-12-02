Пидручный: «Украина имеет хорошую, ровную команду, подтянулась молодежь»

Украинский биатлонист Дмитрий Пидручный поделился ожиданиями от предстоящего сезона.

Поэтому я думаю, в эстафетах стоит ждать хороших результатов от нашей команды, ну и в других гонках, я думаю, будут тоже неплохие места.

Думаю, Антон Дудченко в этом сезоне может и будет показывать очень высокие результаты. Это мое личное мнение из того, что я вижу, какие он результаты показывает на тренировках, особенно в стрельбе».