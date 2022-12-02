Санитра: «Колено Пидручного не выдержало. Не смогу на него рассчитывать»
Пидручный: «Украина имеет хорошую, ровную команду, подтянулась молодежь»
Также биатлонист оценил шансы команды в сезоне
02 декабря 21:50
Украинский биатлонист Дмитрий Пидручный поделился ожиданиями от предстоящего сезона.
«Трудно сказать так конкретно. Вы знаете, что биатлон – это очень непредсказуемый вид спорта, поэтому о каких-то местах говорить очень тяжело, но я думаю, что будем стабильно хорошие результаты показывать в эстафетах. Сейчас очень хорошая, ровная команда, подтянулась молодежь, тот же Антон Дудченко очень сильно добавил, Богдан Цымбал тоже прогрессирует, тот же Тарас Лесюк, Денис Насико — они все за лето добавили и плюс-минус дотянулись уже и, возможно, где-то превосходят некоторые меня и Артема Приму.
Поэтому я думаю, в эстафетах стоит ждать хороших результатов от нашей команды, ну и в других гонках, я думаю, будут тоже неплохие места.
Думаю, Антон Дудченко в этом сезоне может и будет показывать очень высокие результаты. Это мое личное мнение из того, что я вижу, какие он результаты показывает на тренировках, особенно в стрельбе».
Этап Кубка мира в Контиолахти Дмитрий пропустит из-за травмы.
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