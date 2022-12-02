Президент ФБУ: «Будем работать над тем, чтобы у нас подрастало достойное молодое поколение»
Президент ФБУ Иван Крулько высказался о старте сезона сборной Украины и поделился планами работ на своей должности.
«Я пришел на должность президента Федерации биатлона Украины в тот момент, когда подготовка к сезону уже подходила к завершению – спортсмены находились на завершающем собрании перед стартом Кубка мира и Кубка IBU.
Если говорить о первых гонках, то они обычно бывают непростыми. Но для нас они показались особенно непростыми, потому что женская команда получила проблемы с составом – по болезни не смогли принять участие в первом этапе Юлия Джима и Анастасия Меркушина.
Также следует понимать, что на трех последних этапах прошлого сезона наши биатлонисты не выступали из-за войны в Украине. А сейчас военные действия повлияли на эмоциональное состояние, а возможно, и на тренировочное – будем это решать.
Но правда в том, что результаты пока у нас непростые, особенно в женской команде. У ребят дела лучше, но это тоже не совсем то, чего ждут болельщики.
Однако мы продолжим верить в наших биатлонистов, поддерживать их. И главное – будем работать над тем, чтобы у нас подрастало серьезное изменение, появлялось молодое поколение, которое сможет создавать конкуренцию».
Дмитрий Пидручный не поможет Украине на этапе Кубка мира в Контиолахти.
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