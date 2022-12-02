Пидручный не видит себя на Олимпиаде-2026
Санитра: «Колено Пидручного не выдержало. Не смогу на него рассчитывать»
Украина лишилась лидера
02 декабря 15:23
Тренер мужской сборной Украины Юрай Сантира сообщил, что Дмитрий Пидручный пропустит оставшейся этапы Кубка мира в Контиолахти.
«О Пидручном нет хорошей информации. Его колено не выдержало вчерашнюю нагрузку, и дальше на этом этапе Кубка мира не могу на него рассчитывать.
100% знаю, что он будет пропускать следующие старты здесь, в Контиолахти».
Сам Пидручный также сообщал, что травмировался.
В эстафете Украина финишировала девятой.
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