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Санитра: «Наша цель была – попасть в восьмерку, мы ее не выполнили»

Тренер – о результате эстафеты в Контиолахти
Биатлон
02 декабря 20:29
Санитра: «Наша цель была – попасть в восьмерку, мы ее не выполнили»

Главный тренер сборной Украины Юрай Санитра прокомментировал результаты эстафеты на Кубке мира в Контиолахти.

«Перед стартом мы знали, что у нас сильный состав. Наша цель была – попасть в восьмерку, мы ее не выполнили. Когда потом видел по финишу, что разница между четвертой и девятой позициями только 17 секунд, так мне было жаль этих дополнительных патронов…

Прима и Пидручный пробежали первый старт в этом сезоне. У них еще нет столько уверенности. Или поэтому поставил их первыми? Я бы не сказал, что они были не в лучших кондициях. Прима обладал большим опытом на первом этапе, поэтому это не было риском.

А Пидручный хорошую позицию подготовил для третьего и четвертого. У него не все вышло со стрельбой, как надо, но думаю, это все связано с нынешним физическим состоянием».


Уже известен состав на спринты. Гонки пройдет 3 декабря.

Источник: suspilne.media Андрей Усмонов
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Юрай Санитра

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