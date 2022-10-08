Участник трех Олимпиад по биатлону покончил жизнь самоубийством
Шведскую биатлонистку отстранили на два года за допинг
В пробе Корделии Мелен Олссон обнаружили тербуталин – препарат для снятия симптомов астмы
08 октября 16:33
Корделия Мелен Олссон / skidskytte
Шведская биатлонистка Корделия Мелен Олссон дисквалифицирована на два года за допинг. Сообщает Ski-Nordique.
24-летняя Олссон сдала положительную допинг-пробу в марте на чемпионате Швеции. В ее пробе обнаружили тербуталин – препарат для снятия симптомов астмы.
Моя цель в биатлоне – выступать на национальном уровне и получать удовольствие. Я не знаю, как запрещенный препарат попал в мой организм, это ужасно. У меня никогда не было желания употреблять допинг, мне очень жаль, что так произошло.
Ранее мы сообщали, что участник трех Олимпиад покончил жизнь самоубийством.
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