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Шведскую биатлонистку отстранили на два года за допинг

В пробе Корделии Мелен Олссон обнаружили тербуталин – препарат для снятия симптомов астмы
Биатлон
08 октября 16:33
Шведскую биатлонистку отстранили на два года за допинг
Корделия Мелен Олссон / skidskytte

Шведская биатлонистка Корделия Мелен Олссон дисквалифицирована на два года за допинг. Сообщает Ski-Nordique.

24-летняя Олссон сдала положительную допинг-пробу в марте на чемпионате Швеции. В ее пробе обнаружили тербуталин – препарат для снятия симптомов астмы.

Моя цель в биатлоне – выступать на национальном уровне и получать удовольствие. Я не знаю, как запрещенный препарат попал в мой организм, это ужасно. У меня никогда не было желания употреблять допинг, мне очень жаль, что так произошло.

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Денис Седашов
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Теги

сборная Швеции по биатлону

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Новости: Биатлон

Шведскую биатлонистку отстранили на два года за допинг
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