Украина финишировала в топ-10 мужской эстафеты на этапе Кубка мира в Контиолахти
Швеция выиграла женскую эстафету на первом этапе Кубка мира. Украина – 15-я
Германия завоевала серебро, Норвегия – бронзу
01 декабря 16:17
Елена Билосюк / Фото - Getty ImagesВ финском Контиолахти завершилась женская эстафета в рамках первого этапа Кубка мира по биатлону.
Сборная Украины в составе Дарьи Блашко, Анны Кривонос, Елены Билосюк, Ирины Петренко финишировала на 15-й строчке.
Наша команда использовала 5 дополнительных патронов и отстала от чемпионок, сборной Швеции, на 7.53,1 мин.
Отметим, что Болгария сошла с дистанции как круговая команда, Молдова не финишировала.
Кубок мира по биатлону. 1-й этап. Контиолахти, Финляндия. Эстафета, 4х6 км. Женщины
1. Швеция (0+6) 1:14:59,8
2. Германия (0+6)+28,1
3. Норвегия (0+3)+31,5
4. Франция (0+7) +1:30,0
5. Швейцария (0+8) +1:48,5
6. Чехия (0+9) +3:13,1
...
15. Украина (0+4) +7:53,1
Результаты мужской эстафеты в Контиолахти.