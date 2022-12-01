Пидручный объяснил свое отсутствие на первой гонке Кубка мира
Стали известны составы мужской и женской сборных Украины на эстафеты в Контиолахти
Пидручный, Прима и Билосюк – в строю
01 декабря 10:22
Дмитрий Пидручный / Фото - Getty Images1 декабря в финском Контиолахти состоится женская и мужская эстафеты в рамках первого этапа Кубка мира по биатлону.
Мужскую команду Украины представят Артем Прима, Дмитрий Пидручный, Богдан Цымбал и Антон Дудченко. Начало гонки – в 12.00 по киевскому времени.
В женской эстафете побегут Дарья Блашко, Анна Кривонос, Елена Билосюк и Ирина Петренко. Начало – в 14.35.
Отметим, что первый этап Кубка мира завершится 4 декабря.
Результаты мужской индивидуальной гонки в Контиолахти.