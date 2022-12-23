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Волейбол. Кубок лиги 2022. Мужчины. Финал

Ткаленко стал победителем гонки преследования на чемпионате Украины-2022

Также в тройку попали Насыко и Мандзын
Биатлон
23 декабря 14:59
Ткаленко стал победителем гонки преследования на чемпионате Украины-2022
Фото: biathlon.com.ua
23 декабря в Яворове (Львовская обл.) продолжилась первая часть зимнего чемпионата Украины по биатлону.

Победителем гонки преследования стал Руслан Ткаленко, который стартовал с четвертой позиции. Второй результат у Дениса Насыко, а бронза в активе Виталия Мандзина.

Чемпионат Украины-2022 по биатлону. Яворов, Львовская область. Гонка преследования. Мужчины

1. Руслан Ткаленко (0+1+0+2) 31:31,7

2. Денис Насыко (1+0+2+1) +46,1

3. Виталий Мандзын (2+1+2+2) +1:06,5

4. Дмитрий Грущак (1+0+0+3) +1:16,2

5. Сергей Телень (0+1+4+1) +1:32,0

6. Тарас Лесюк (1+1+3+3) +1:59,5

Ранее мы сообщали, что Дудченко заменит Пидручного на Рождественской гонке.
Денис Седашов
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Денис Насыко Руслан Ткаленко Виталий Мандзын

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