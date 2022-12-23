Дудченко заменит Пидручного на Рождественской гонке
Ткаленко стал победителем гонки преследования на чемпионате Украины-2022
Также в тройку попали Насыко и Мандзын
23 декабря 14:59
Фото: biathlon.com.ua23 декабря в Яворове (Львовская обл.) продолжилась первая часть зимнего чемпионата Украины по биатлону.
Победителем гонки преследования стал Руслан Ткаленко, который стартовал с четвертой позиции. Второй результат у Дениса Насыко, а бронза в активе Виталия Мандзина.
Чемпионат Украины-2022 по биатлону. Яворов, Львовская область. Гонка преследования. Мужчины
1. Руслан Ткаленко (0+1+0+2) 31:31,7
2. Денис Насыко (1+0+2+1) +46,1
3. Виталий Мандзын (2+1+2+2) +1:06,5
4. Дмитрий Грущак (1+0+0+3) +1:16,2
5. Сергей Телень (0+1+4+1) +1:32,0
6. Тарас Лесюк (1+1+3+3) +1:59,5
Ранее мы сообщали, что Дудченко заменит Пидручного на Рождественской гонке.
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