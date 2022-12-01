Стали известны составы мужской и женской сборных Украины на эстафеты в Контиолахти
Украина финишировала в топ-10 мужской эстафеты на этапе Кубка мира в Контиолахти
Гонку выиграла команда Норвегии, оставив позади немцев и французов
01 декабря 13:53
Дмитрий Пидручный / Фото - Getty ImagesВ Контиолахти (Финляндия) завершилась мужская эстафета в рамках первого этапа Кубка мира по биатлону.
Сборную Украины в гонке представили Артем Прима, Дмитрий Пидручный, Богдан Цымбал и Антон Дудченко.
Наша команда показала 9-й результат. Чемпионами стали норвежцы, серебро – у сборной Германии, топ-3 замкнули французы.
Кубок мира по биатлону. Эстафета, 4х7,5 км. Мужчины
1. Норвегия – 1.19,26.2 (0+7)
2. Германия – 43,9 (0+8)
3. Франция – 1.05,9 (0+9)
...
9. Украина – 2.28,8 (0+13)
Напомним, в женской эстафете за Украину побегут Дарья Блашко, Анна Кривонос, Елена Билосюк и Ирина Петренко. Начало – в 14.35.