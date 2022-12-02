Йоханнес Бо: «Готов участвовать в гонке даже с коронавирусом»

Норвежец не хочет пропускать этапы

Норвежский лидер Йоханнес Бо рассказал TV2, что готов учувствовать в гонках даже с коронавирусом.

Много причин, которые могут заставить тебя не выйти на старт?

«Список велик, но я все равно выйду на старт».

Что это значит?

«Если мне не придется оставаться в туалете, я выйду на старт. Или у меня температура, или что-то другое. Не могу позволить себе пропустить гонку».

А если ковид?

«Да, могу и с ковидом выйти. Я бы лучше попытался идти на 90 процентов интенсивнее, попытался бы бежать чуть-чуть быстрее, получил бы хороший результат. Не хочу сидеть сложа руки и проиграть Кубок мира с общим преимуществом в 20 очков, потому что немного кашлял во время пропущенной гонки».

Сборная Украины лишилась Дмитрия Пидручного на финальные этапы Кубка мира в Контиолахти.