Близнюк – в символической сборной 6-го тура Кубка Европы FIBA
Йоханнес Бо: «Готов участвовать в гонке даже с коронавирусом»
Норвежец не хочет пропускать этапы
02 декабря 17:29
Норвежский лидер Йоханнес Бо рассказал TV2, что готов учувствовать в гонках даже с коронавирусом.
Много причин, которые могут заставить тебя не выйти на старт?
«Список велик, но я все равно выйду на старт».
Что это значит?
«Если мне не придется оставаться в туалете, я выйду на старт. Или у меня температура, или что-то другое. Не могу позволить себе пропустить гонку».
А если ковид?
«Да, могу и с ковидом выйти.
Я бы лучше попытался идти на 90 процентов интенсивнее, попытался бы бежать чуть-чуть быстрее, получил бы хороший результат. Не хочу сидеть сложа руки и проиграть Кубок мира с общим преимуществом в 20 очков, потому что немного кашлял во время пропущенной гонки».
Сборная Украины лишилась Дмитрия Пидручного на финальные этапы Кубка мира в Контиолахти.
Комментарии 0