Прима: «Нам надо выступать и отдавать все силы, как это делают наши ребята на фронте»
Йоханнес Бё выиграл спринт на этапе Кубка мира в Контиолахти. Лучший среди украинцев – Прима
Второй результат показал Легрейд, третий – Рес
Артем Прима / Фото - Getty ImagesЗавершилась мужская спринтерская гонка в рамках первого этапа Кубка мира по биатлону сезона-2022/23 в Контиолахти (Финляндия).
Триумфатором гонки стал норвежец Йоханнес Бё. Второе время показал его соотечественник Стурла Легрейд, топ-3 замкнул немец Роман Рес.
Лучшим среди украинцев стал Артем Прима – 30-е место.
Кубок мира по биатлону. 1-й этап. Контиолахти, Финляндия. Спринт. Мужчины
1. Йоханнес-Тингнес Бё (0+1) 23:09,0
2. Стурла Легрейд (0+0)+10,5
3. Роман Рес (0+0) 28,8
...
30. Артем Прима (0+1) +1:46,9
36. Богдан Цымбал (1+0) +1:59,5
40. Тарас Лесюк (0+0) +2:03,0
59. Антон Дудченко (2+0) +2:30,6
84. Денис Насыко (1+1) +3:14,6
Состав женской сборной Украины на спринтерскую гонку.
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