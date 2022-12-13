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Александр Невский об ударах россии по Украине: «Эта жестокость непростительна!»

Бывший бодибилдер возмущен атаками на мирные объекты в Одессе
Бодибилдинг
13 декабря 07:51
Александр Невский об ударах россии по Украине: «Эта жестокость непростительна!»
Александр Невский

Скандальный российский бодибилдер и шоумен Александр Невский в социальных сетях раскритиковал удары рф по гражданским объектам в Украине.

«Я, как и миллионы граждан СССР, в детстве отдыхал в Одессе и хорошо помню этот прекрасный город и дружелюбных одесситов.

Мне стыдно и больно из-за того, что удары российских войск сейчас лишили электроэнергии практически всех мирных жителей Одессы. Эта жестокость непростительна!»

Как сообщалось, украинские бодибилдеры завоевали 9 медалей на чемпионате мира.

Карен Агабекян
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война

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