«Это был Эверест». Фьюри вспомнил, как после победы над Кличко лежал и ждал смерти

Тайсон считал, что достиг всех целей в жизни

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Чемпион WBC Тайсон Фьюри (32-0-1, 23 KO) вспомнил, как после победы над Владимиром Кличко больше не хотел ничего.



У вас были планы на то, что будет после того, как вы побьете Кличко?

Нет, потому что это был Эверест. Я помню, просто лежал там, думал: «Я надеюсь, что это не сон. Пожалуйста, не просыпайся». Я просто лежал. Мои глаза были открыты. Я не мог заснуть. Я просто думал: «Если я умру прямо сейчас, то выполнил все». Я был очень рад тому, что я сделал. Я думал, что у меня нет больше целей в моей жизни. Я просто думал – я умру сейчас и все. Я счастлив. Я достиг своей жизненной цели и теперь я умру. Вот и все. Мне было 27. У меня было все, что возможно. У меня была семья, у меня были достижения, у меня были деньги, у меня была слава, у меня было все. Но с того момента прошло 16 месяцев и не прошло и дня, чтобы я не желал себе смерти. Я даже просил Бога, чтобы он убил меня. Я религиозный человек, который боится Бога, таким всегда был и буду. Я молился и спрашивал – почему я сегодня проснулся?

Фьюри также рассказал, как бой с украинцем помог ему пережить потерю двух близких.