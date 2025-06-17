Адам Азим вызвал Камбососа на бой
Непобедимый чемпион IBO хочет встретиться с экс-чемпионом после его последнего поражения
около 1 часа назад
Чемпион IBO в первой полусредней весовой категории Адам Азим (13-0, 10 КО) бросил вызов экс-чемпиону мира Джорджу Камбососу (22-4, 10 КО). Соответствующее заявление боксер сделал в социальных сетях.
«Джордж, давай сделаем это — 25 сентября».
Камбосос, который на выходных потерпел поражение от Ричардсона Хитчинса в бою за титул IBF, проиграл уже четвертый поединок из последних шести. В то время как Азим остается непобежденным и в последний раз выходил на ринг 1 февраля, одолев казахстанца Сергея Липинца.
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