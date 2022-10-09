Адамес уничтожил Монтиэля и стал временным чемпионом мира

Карлосу хватило три раунда для победы

Карлос Адамес / Фото: Showtime

В Карсоне (США) доминиканец Карлос Адамес (22-1, 17 КО) быстро уничтожил мексиканца Хуана Масиаса Монтиэля (23-6-2, 23 КО) и стал временным чемпионом WBC в среднем весе.



После первого раунда, в котором боксеры в основном шли в разведку, то во втором Адамес прибавил и разбивал оппонента.

В 3-м раунде боксеры начали обмениваться ударами в центре ринга и в одном из эпизодов Адамес потряс соперника мощным правым хуком. Монтиэль пошатнулся и Карлос принялся его добивать, после чего рефери остановил бой – ТКО3.