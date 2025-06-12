Владимир Кириченко

Чемпион мира по версиям WBO и IBF в среднем весе казах Жанибек Алимханулы (17-0, 12 KO) надеется получить бой против обладателя титула WBC в своей весовой категории доминиканца Карлоса Адамеса (24-1-1, 18 КО).

По словам Алимханулы, он хочет сразиться с Адамесом 13 сентября в Лас-Вегасе в андеркарде мегафайта Сауль Альварес – Теренс Кроуфорд.

«Фанаты уже взволнованы боем Канело – Кроуфорд! Просто подумайте об этом: три чемпионских титула и пояс The Ring на кону. Я нокаутирую Адамеса – это шоу, которого ждали фанаты. Просматривая социальные сети, я вижу, что фанаты повсюду просят Турки Аль аш-Шейха устроить мой бой с Адамесом в андеркарде поединка Канело – Кроуфорд. Я в деле – с радостью приму этот бой. Я готов.»

Looking through social media, I see fans everywhere asking Turki to put my fight with Adames on the Canelo vs. Crawford undercard. I’m all in — I gladly accept! I’m ready!@Turki_alalshikh — Janibek Alimkhanuly (@qazaqstyle) June 11, 2025

Ранее Адамес заявлял, что хочет провести поединок против Алимханулы.