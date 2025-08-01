Олег Гончар

Промоутерская компания Matchroom Boxing официально анонсировала бой в тяжелом весе между британцем Дэвидом Алленом (24-7-2, 19 KO) и россиянином Арсланбеком Махмудовым (20-2, 19 KO).

Поединок состоится 11 октября в Шеффилде, Великобритания, в рамках вечера бокса Matchroom Boxing.

33-летний Аллен, известный как «Белый Носорог», в мае 2025 года одержал сенсационную досрочную победу над непобедимым Джонни Фишером (12-1, 11 KO), остановив его в седьмом раунде.

36-летний Махмудов в июне 2025 года победил канадца Рикардо Брауна (10-3, 7 KO) техническим нокаутом в третьем раунде. Для Махмудова это шанс вернуться в топ-15 после поражений от Агита Кабайела и Гуидо Вианело.