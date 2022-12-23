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Альварес – о конфликте с Месси: «Я всегда буду защищать свою страну»

Спортсмены разрешили конфликтную ситуацию
Бокс Профессиональный бокс
23 декабря 07:57
Альварес – о конфликте с Месси: «Я всегда буду защищать свою страну»
Сауль Альварес / Фото - entrepreneur.com
Абсолютный чемпион мира во втором среднем весе Сауль Альварес (58-2-2, 39 КО) прокомментировал конфликт с форвардом сборной Аргентины и ПСЖ Лионелем Месси. Cлова приводит в Twitter журналист Майкл Бенсон.

Я всегда буду защищать свою страну. Да, возможно, кое-что вышло из-под контроля, но это часть процесса обучения.

Все в порядке, я рад, что Аргентина победила. Она заслужила это, поздравляю.


Напомним, что после победы Аргентины над Мексикой (2:0) на ЧМ-2022 было опубликовано видео из раздевалки, на котором видно, как форвард Лионель Месси ногой откидывает лежащую на полу игровую футболку. На это видео отреагировал Канело.
Денис Седашов
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Теги

Сауль Альварес Лионель Месси сборная Аргентины (футбол)

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