Альварес хочет провести бой с Райдером в Лондоне
Альварес – о конфликте с Месси: «Я всегда буду защищать свою страну»
Спортсмены разрешили конфликтную ситуацию
23 декабря 07:57
Сауль Альварес / Фото - entrepreneur.comАбсолютный чемпион мира во втором среднем весе Сауль Альварес (58-2-2, 39 КО) прокомментировал конфликт с форвардом сборной Аргентины и ПСЖ Лионелем Месси. Cлова приводит в Twitter журналист Майкл Бенсон.
Я всегда буду защищать свою страну. Да, возможно, кое-что вышло из-под контроля, но это часть процесса обучения.
Все в порядке, я рад, что Аргентина победила. Она заслужила это, поздравляю.
Напомним, что после победы Аргентины над Мексикой (2:0) на ЧМ-2022 было опубликовано видео из раздевалки, на котором видно, как форвард Лионель Месси ногой откидывает лежащую на полу игровую футболку. На это видео отреагировал Канело.
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