Лу ДиБелла: «Кто такой Чухаджян? Даже не лучший украинец в рейтингах. Это Голуб!»
Американский промоутер: «Никогда не недооценивал зло и безумие путина»
Лу ДиБелла высказался о действиях страны-террористки
22 декабря 19:24
Лу ДиБелла / Фото - ringtv.comИзвестный американский промоутер Лу ДиБелла выразил свое мнение по поводу войны в Украине.
В США было ощущение, что россия действительно вторгнется на территорию Украины?
«Думаю, многие не верили, что это произойдет. Я никогда не недооценивал зло и безумие путина и, к сожалению, видел неизбежность этой ужасной и захватнической войны».
Ранее ДиБелла прокомментировал обращение экс-чемпиона мира в супертяжелом весе Владимира Кличко после обстрела Киева 15 ноября.