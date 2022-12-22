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Американский промоутер: «Никогда не недооценивал зло и безумие путина»

Лу ДиБелла высказался о действиях страны-террористки
Бокс Профессиональный бокс
22 декабря 19:24
Американский промоутер: «Никогда не недооценивал зло и безумие путина»
Лу ДиБелла / Фото - ringtv.com
Известный американский промоутер Лу ДиБелла выразил свое мнение по поводу войны в Украине.

В США было ощущение, что россия действительно вторгнется на территорию Украины?

«Думаю, многие не верили, что это произойдет. Я никогда не недооценивал зло и безумие путина и, к сожалению, видел неизбежность этой ужасной и захватнической войны».


Ранее ДиБелла прокомментировал обращение экс-чемпиона мира в супертяжелом весе Владимира Кличко после обстрела Киева 15 ноября.
Источник: ua.tribuna.com Владимир Кириченко
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Лу Дибелла

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