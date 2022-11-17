ДиБелла наехал на рефери, врача и угол за разрешение крушить бойца, после чего боксер в коме
Американский промоутер: «россия – это террористическое государство»
Ди Белла поддержал украинский народ
17 ноября 22:45
Лу ДиБелла
Промоутер Лу ДиБелла в Twitter прокомментировал обращение экс-чемпиона мира в супертяжелом весе Владимира Кличко после обстрела Киева 15 ноября.
«россия – это террористическое государство». Время идет, о страданиях украинского народа слишком просто забыть. Мы не можем этого допустить!
Я вместе с братьями Кличко и храбрым народом Украины».
Напомним, ранее Кличко выставил на аукцион экземпляр детской книги.
Комментарии 0