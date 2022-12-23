Экс-тренер Джошуа: «У Фьюри будут проблемы с тем, чтобы сдержать Усика»
Американский промоутер: «Усик может называться лучшим в истории супертяжелого веса»
Ди Белла отметил, что украинец также опасен и в хевивейте
23 декабря 04:25
Американский промоутер Лу Ди Белла назвал чемпиона мира по версии WBO, WBA, IBF в супертяжелом весе Александра Усика (20-0, 13 КО) лучшим боксером в истории первого тяжелого дивизиона.
«Я большой фанат Усика. Он чрезвычайный боец. Он настоящий крузер, возможно, даже может называться лучшим в истории этого веса.
Но его невероятные боксерские способности сделали его чемпионом в супертяжелом весе и представляют опасность для кого-либо в хевивейте».
Напомним, переговоры по бою Усика и Тайсона Фьюри задерживаются.
Комментарии 0