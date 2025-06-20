Олег Гончар

Бывший чемпион мира по боксу Амир Хан поделился мыслями о потенциальном поединке между британскими супертяжеловесами Энтони Джошуа и Тайсоном Фьюри, оценив шансы обоих боксеров как равные. Об этом он рассказал в интервью порталу Boxing Scene.

«Прогнозировать этот бой сложно, ведь все решают стили. Джошуа обладает огромной мощью, он силён, а Фьюри прекрасно боксирует. Я бы с удовольствием посмотрел этот поединок. Шансы – 50 на 50. Оба падали в ринге, так что это может быть невероятный бой». Амир Хан

Он отдельно отметил выносливость Фьюри, заметив, что тот способен подниматься после каждого падения, если его не нокаутировать. Такой соперник всегда представляет сложность. Что касается Джошуа, он подчеркнул, что в том бою все может решить один удар, так как Энтони обладает силой, чтобы нокаутировать кого угодно.

Ранее СМИ сообщали, что Тайсон Фьюри дал устное согласие на бой с Джошуа.