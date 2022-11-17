Арум: «Безумно, если бой Усик – Фьюри не провести в последнюю неделю февраля, или в первую неделю марта»

Помешать этому планируют Эдди Хирн, Филип Хргович и IBF

Боб Арум

Со-промоутер чемпиона по версии WBC в супертяжелом весе Тайсона Фьюри (32-0-1, 23 КО) Боб Арум считает, что его подопечный и чемпион WBO, WBA и IBF Александр Усик (20-0, 13 КО) должны провести бой как и планировали – в конце февраля или начале марта. Слова промоутера приводит портал BoxingScene.



«Думаю, что все в команде Фьюри чувствуют, что поединок состоится в ранее озвученные сроки. И поскольку Эгис Климас мой хороший друг, как и Усик между прочим, я знаю, что они тоже согласны с этим. Поэтому я не вижу никаких препятствий для того, чтобы провести этот бой где-нибудь до Рамадана. Это хочет сделать Тайсон, и это хочет Усик. Безумно, если бой не провести в последнюю неделю февраля, или в первую неделю марта».

В команде Усика также ожидают, что Александр подерется за абсолютное чемпионство.

Напомним, ранее IBF назначила Усику обязательную защиту против Филипа Хрговича, из-за чего бой с Фьюри может пройти позже.





