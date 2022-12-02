Фьюри угрожает массовой дракой в Лондоне Усику и его команде
Арум: «Если Фьюри победит Чисору, то следующим будет Усик»
Американский промоутер – о возможном мегафайте в супертяжелом дивизионе
02 декабря 12:25
Боб Арум / Фото - TwitterПрезидент промоутерской компании Top Rank Боб Арум заявил, что в случае победы чемпиона WBC в супертяжелом дивизионе Тайсона Фьюри (32-0-1, 23 KO) над Дереком Чисорой (33-12, 23 KO) 3 декабря, они смогут организовать ему поединок за звание абсолютного чемпиона мира против обладателя титулов WBA, IBF, IBO и WBO Александра Усика (20-0, 13 KO).
Цитирует Арума Boxing Scene.
«Не вижу причин, которые помешают провести бой Усика и Тайсона Фьюри быстро и без особых проблем. Я хорошо знаком с командой Усика. Его менеджер Эгис Климас мой хороший друг. Я веду с ним дела уже много лет».
«Я знаю Александра Усика. Я знаю, он хочет боя. Недавно я разговаривал с Тайсоном, и он хочет боя. Этот бой не состоится только если Чисоре удастся донести свой удар. Я помню его бой с Усиком, тот бой мог пойти в любую сторону. В нашем деле никогда нельзя делить шкуру неубитого медведя».
Накануне Фьюри вновь ушел от вопроса по поводу поединка против Усика.