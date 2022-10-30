Арум: «Шакур, Джервонта, Хэйни и Ломаченко могут подраться друг против друга на протяжении одного года»
Арум – о бое Ломаченко – Хэйни: «Мы сделаем все возможное, чтобы устроить чемпионский поединок»
Промоутер хочет организовать фантастическую битву
30 октября 17:42
Боб Арум / Фото: lequipeПрезидент промоутерской компании Top Rank Боб Арум поделился мыслями по поводу боя украинского легковеса Василия Ломаченко (17-2, 11 КО) и абсолютного чемпиона мира Девина Хэйни (29-0, 15 КО).
Цитирует Арума boxingscene.
Борьба в легком весе — это Хэйни против Ломаченко, и мы сделаем все возможное, чтобы устроить бесспорный чемпионский поединок, который хотят увидеть все фанаты. Они лучшие боксеры в мире в своей весовой категории, и это будет фантастическая битва.
Ранее мы сообщали, как Ломаченко победил Ортиса.
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