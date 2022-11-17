Арум о следующем поединке Ломаченко: «Все хотят этот поединок следующим»

Боб намекнул, что следующий бой украинца не продадут по системе PPV

Василий Ломаченко / Фото: Инстаграм

Промоутер экс-чемпиона мира в трех дивизионах Василия Ломаченко (17-2, 11 КО) Боб Арум заявил, что украинец в следующем бою желает драться только с абсолютным чемпионом мира в легком весе Девином Хэйни (29-0, 15 КО). Слова промоутера приводит портал BoxingScene.com.



«Лома» хочет этот бой следующим. Эгис Климас хочет этот поединок следующим. Билл Хейни желает устроить этот бой. Я надеюсь устраивать меньше боев на платных трансляциях. Я действительно верю, что платная трансляция поединков – это глупый ход. Другие могут этого не понять. Но это неразумно, поскольку люди не покупают PPV. К тому же они дорого стоят. Даже если бойцы не соглашаются на гарантированный гонорар, потом они тебя ненавидят, поскольку не заработали денег. Я думаю, что это проблема, с которой столкнулся Эл Хэймон».

Напомним, ранее у Хэйни подтвердили переговоры о бое с Ломаченко.



