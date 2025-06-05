Арум о завершении карьеры Ломаченко: «Нам его очень не будет хватать»
Промоутер заявил, что украинец стал настоящей легендой своего поколения
около 5 часов назад
Глава промоутерской компании Top Rank Боб Арум отреагировал в социальной сети на решение чемпиона мира по версиям IBF и IBO в легком весе Василия Ломаченко (18-3, 12 KO) завершить карьеру.
Для всей нашей команды было большой честью сопровождать профессиональный путь Ломаченко. Он — настоящий чемпион своего поколения, и всему боксерскому миру будет не хватать его на ринге.
Тренер ответил на вопрос, кто из украинских боксеров может заменить Усика и Ломаченко.