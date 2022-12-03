Джойс спрогнозировал результат возможного поединка Усик – Фьюри
Арум рассказал, сколько еще лет Фьюри будет находиться на вершине хэвивейта
Американский промоутер назвал своего подопечного «королем» дивизиона
12:35
Тайсон Фьюри / Фото - boxingsceneПромоутер чемпиона мира по версии WBC в супертяжелом дивизионе британца Тайсона Фьюри (32-0-1, 23 КО), Боб Арум, рассказал, на протяжении какого времени его подопечный еще будет править своей весовой категорией.
Цитирует Арума boxing247.com.
«Сейчас он – король, находится на вершине супертяжелого веса. Но, как и для всех остальных, это длиться какое-то время. Я надеюсь, что впереди еще много хороших лет. Опять же, у спортсмена не бывает долгой карьеры и долгой спортивной жизни. В течение следующих нескольких лет, я думаю, мы будем наслаждаться Тайсоном Фьюри, его выходками и тем, как он дерется в ринге».
3 декабря в Лондоне Фьюри проведет третий бой против Дерека Чисоры (32-12, 23 КО), которого ранее дважды уже побеждал.
Отметим, что в андеркарте состоится бой украинца Дениса Беринчика и француза Ивана Менди.