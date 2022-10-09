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Арум: «Шакур Стивенсон способен превзойти Мейвезера»
Глава промоутерской компании Top Rank уверен в своем подопечном
09 октября 22:51
Боб Арум / Фото: badlefthookГлава промоутерской компании Top Rank Боб Арум считает что его подопечный и экс-чемпион мира в двух весовых категориях Шакур Стивенсон (19-0, 9 КО) способен превзойти достижения легендарного Флойда Мейвезера-младшего. Цитирует boxingscene.
С точки зрения таланта Шакур прекрасен. Может ли он превзойти Мейвезера? Это долгий путь. Вы должны отдать должное Флойду, у него была потрясающая карьера. И потребуется многое, чтобы превзойти ее. Сейчас я считаю, что у Шакура есть способности для этого. Но, захочет ли Шакур работать так же усердно, как и Флойд, зависит лишь от него.
Они оба великолепные технари. Оба способны драться, если придется, и их навыки удивительны. У Флойда была долгая карьера, но Шакур демонстрирует боксерские способности, которыми наделены лишь немногие бойцы.
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