Арум – о бое Фьюри с Усиком: «Я не знаю, откуда промоутер украинца взял эту дату – 4 марта»
Арум: «Вероятно, что поединок Фьюри – Джошуа состоится в следующем году»
Промоутер считает, что этот бой состоится в Великобритании
23 декабря 08:54
Боб АрумГлава промоутерской компании Top Rank Боб Арум уверен, что поединок чемпиона WBC в супертяжелом весе Тайсона Фьюри (33-0-1, 24 КО) и экс-чемпиона WBA, IBF и WBO в супертяжелом весе Энтони Джошуа (20-0, 13 КО) может состояться уже в следующем году. Слова приводит Sky Sports.
Тайсон сильно рассердился из-за отказа Джошуа провести бой до конца года. Джошуа согласился, а затем слился. Но Чисора пришел на помощь. Сейчас Тайсон говорит, что никогда не будет драться с Джошуа. Дайте ему время. Бой Фьюри и Джошуа может стать нереально громким в Великобритании. Посмотрим. Сейчас я сфокусирован на организации боя Тайсона и Александра Усика.
Рой Джонс назвал своего фаворита в возможном поединке Усик – Фьюри.
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