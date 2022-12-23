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Арум: «Вероятно, что поединок Фьюри – Джошуа состоится в следующем году»

Промоутер считает, что этот бой состоится в Великобритании
Бокс Профессиональный бокс
23 декабря 08:54
Арум: «Вероятно, что поединок Фьюри – Джошуа состоится в следующем году»
Боб Арум
Глава промоутерской компании Top Rank Боб Арум уверен, что поединок чемпиона WBC в супертяжелом весе Тайсона Фьюри (33-0-1, 24 КО) и экс-чемпиона WBA, IBF и WBO в супертяжелом весе Энтони Джошуа (20-0, 13 КО) может состояться уже в следующем году. Слова приводит Sky Sports.

Тайсон сильно рассердился из-за отказа Джошуа провести бой до конца года. Джошуа согласился, а затем слился. Но Чисора пришел на помощь. Сейчас Тайсон говорит, что никогда не будет драться с Джошуа. Дайте ему время. Бой Фьюри и Джошуа может стать нереально громким в Великобритании. Посмотрим. Сейчас я сфокусирован на организации боя Тайсона и Александра Усика.


Рой Джонс назвал своего фаворита в возможном поединке Усик – Фьюри.
Денис Седашов
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Боб Арум

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