Атлас: «Камбосос умеет рассчитывать время»

Тренер рассказал за счет чего Джордж победил Теофимо

Тедди Атлас / Фото: americanstarbuzz





Ранее мы сообщали, что Беринчик уехал из Украины.



Знаменитый американский тренер по боксуподелился мнением от реванша(20-1, 10 КО) и(28-0, 15 КО).Камбосос умеет рассчитывать время. Время может победить скорость. Он использовал тайминг против, который является отличным панчером, и он обыграл Теофимо, потому что тот рассчитал время. Он рассчитал время и понял, что может приложиться правой рукой по Лопесу.