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Атлас: «Камбосос умеет рассчитывать время»
Тренер рассказал за счет чего Джордж победил Теофимо
08 октября 15:28
Тедди Атлас / Фото: americanstarbuzzЗнаменитый американский тренер по боксу Тедди Атлас в подкасте The Fight with Teddy Atlas поделился мнением от реванша Джорджа Камбососа (20-1, 10 КО) и Девина Хэйни (28-0, 15 КО).
Камбосос умеет рассчитывать время. Время может победить скорость. Он использовал тайминг против Теофимо Лопеса, который является отличным панчером, и он обыграл Теофимо, потому что тот рассчитал время. Он рассчитал время и понял, что может приложиться правой рукой по Лопесу.
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