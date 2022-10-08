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Атлас: «Камбосос умеет рассчитывать время»

Тренер рассказал за счет чего Джордж победил Теофимо
Бокс Профессиональный бокс
08 октября 15:28
Атлас: «Камбосос умеет рассчитывать время»
Тедди Атлас / Фото: americanstarbuzz
Знаменитый американский тренер по боксу Тедди Атлас в подкасте The Fight with Teddy Atlas поделился мнением от реванша Джорджа Камбососа (20-1, 10 КО) и Девина Хэйни (28-0, 15 КО).

Камбосос умеет рассчитывать время. Время может победить скорость. Он использовал тайминг против Теофимо Лопеса, который является отличным панчером, и он обыграл Теофимо, потому что тот рассчитал время. Он рассчитал время и понял, что может приложиться правой рукой по Лопесу. 
 

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Денис Седашов
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Теги

Тедди Атлас Девин Хэйни Джордж Камбосос

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