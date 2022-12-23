Bare Knuckle FC хочет провести бой Нэйт Диас – Майк Перри

Нэйт Диас, Майк Перри

Глава Bare Knuckle FC Дэвид Фельдман рассказал о желании подписать американскую экс-звезду UFC Нэйта Диаса (21-13). Слова президента компании приводит портал bjpenn.com.

Я думаю, его поединок с Майком Перри привлечет к нам огромное внимание. И у нас на примете есть еще много других бойцов, с которыми мы можем попытаться договориться, чтобы улучшить наш ростер».