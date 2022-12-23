Экс-чемпион мира по боксу бросил вызов Нэйту Диасу
Bare Knuckle FC хочет провести бой Нэйт Диас – Майк Перри
Бывший звезды UFC сразятся на голых кулаках
23 декабря 04:59
Нэйт Диас, Майк Перри
Глава Bare Knuckle FC Дэвид Фельдман рассказал о желании подписать американскую экс-звезду UFC Нэйта Диаса (21-13). Слова президента компании приводит портал bjpenn.com.
«Мне кажется, от того предложения, которое мы ему сделаем, он сможет отказаться только в том случае, если ему не нравятся бои на голых кулаках. Но если они ему по душе, я уверен, нам удастся с ним договориться.
Я думаю, его поединок с Майком Перри привлечет к нам огромное внимание. И у нас на примете есть еще много других бойцов, с которыми мы можем попытаться договориться, чтобы улучшить наш ростер».
Напомним, ранее лига подписала украинца Бовара Ханакова.
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