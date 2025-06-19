Олег Гончар

Тренер Энтони Джошуа (28-4, 25 КО) Бен Дэвисон прокомментировал критику экспертов по поводу своих советов во время боя против обладателя титула IBF в супертяжелом весе Даниэля Дюбуа (22-2, 21 КО), который состоялся в сентябре 2024 года, сообщает talkSPORT.

Ранее Шейн МакГуиган, комментируя бой для BBC Five Live, раскритиковал совет Дэвисона использовать апперкот после двойного джеба.

Дэвисон ответил на эти обвинения:

«Даниэль действительно пробивал правой после двойного джеба, и Шейн прав. Но мы просили Эй Джея бить двойной джеб и апперкот. Дюбуа пригибался под правую руку Джошуа, так что апперкот был логичным ударом». Бен Дэвисон

Дэвисон также разъяснил свою фразу «roll the dice» (рискни), которую сказал Джошуа во время боя.

«Это не означало идти в обмен ударами. Это комбинация – двойной джеб и апперкот, которую мы отрабатывали весь тренировочный лагерь. Дюбуа, как и Хргович раньше, пригибался под правую руку, но Хргович не наносил апперкот эффективно из-за дистанции. Джошуа же эту комбинацию в бою не использовал». Бен Дэвисон

35-летний Джошуа потерпел поражение от Дюбуа нокаутом в пятом раунде, потеряв шанс вернуть титул IBF.

Напомним, ранее стало известно, что Джошуа договорился о бое с Тайсоном Фьюри.