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Бенавидес – о поединке Бивол – Рамирес: «Хильберто будет сложно, но я буду болеть за него»
Дэвид рассказал, за кого будет болеть
08 октября 15:49
Дэвид Бенавидес / Фото: boxingnewsonlineВременный чемпион мира по версии WBC во втором среднем весе американец Дэвид Бенавидес (26-0, 23 KO) рассчитывает провести бой против победителя Дмитрий Бивол (19-0, 11 КО) – Хильберто Рамирес (44-0, 30 KO). Сообщает Boxing Scene.
Это очень спорный бой. Рамиресу будет сложно, но, если честно, я буду болеть за него. Это мой чувак, я люблю его до смерти.
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