Бенавидес – о поединке Бивол – Рамирес: «Хильберто будет сложно, но я буду болеть за него»

Дэвид рассказал, за кого будет болеть

Дэвид Бенавидес / Фото: boxingnewsonline Временный чемпион мира по версии WBC во втором среднем весе американец Дэвид Бенавидес (26-0, 23 KO) рассчитывает провести бой против победителя Дмитрий Бивол (19-0, 11 КО) – Хильберто Рамирес (44-0, 30 KO). Сообщает Boxing Scene.



Это очень спорный бой. Рамиресу будет сложно, но, если честно, я буду болеть за него. Это мой чувак, я люблю его до смерти.



Ранее Андре Уорд рассказал,

Временный чемпион мира по версии WBC во втором среднем весе американец(26-0, 23 KO) рассчитывает провести бой против победителя(19-0, 11 КО) –(44-0, 30 KO).Ранее Андре Уорд рассказал, с кем Сауль Альварес избегает поединка

Денис Седашов