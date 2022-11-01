Беринчик сразится за титул в андеркарде Фьюри – Чисора III
Беринчик анонсировал свой поединок в андеркарде трилогии Фьюри – Чисора
Непобежденный украинец разделит ринг с французом Менди
08:59
Денис Беринчик / Фото - FacebookОбладатель титула WBO International в легком дивизионе Денис Беринчик (16-0, 9 KO) сообщил, что проведет следующий поединок 3 декабря.
По словам украинского боксера, он встретится с французом Иваном Менди (47-5-1, 22 KO) за пояс EBU European в андеркарде трилогии между чемпионом мира по версии WBC в супертяжелом дивизионе Тайсона Фьюри (32-0-1, 23 KO) и Дереком Чисорой (33-12, 23 KO).
«Мой поединок против Менди за титул EBU European в легком весе состоится 3 декабря в андеркарде встречи Фьюри и Чисоры в Лондоне на стадионе «Тоттенхэм Хотспур». Подготовка продолжается».
Отметим, что для Беринчика это будет дебют на Туманном Альбионе.
Накануне чемпион мира в любителях Юрий Захареев опубликовал фото из Черногории, где он проходит тренировочный лагерь с Беринчиком.
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