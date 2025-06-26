Олег Гончар

Американский боксер второй средней весовой категории Эдгар Берланга (23-1, 18 КО) резко отреагировал на поддержку главой Генерального управления Саудовской Аравии по вопросам развлечений Турки Аль аш-Шейхом его соперника, британца Хамзы Шираза (21-0-1, 17 КО).

В своем твите Берланга написал, что испортит Турки день.

«Не волнуйся, ты будешь разочарован! Я испорчу тебе день 12 июля! Я уничтожу твоего мальчика». Эдгар Берланга

Это стало ответом на слова Аль аш-Шейха, который заявил, что «будет очень разочарован» в случае победы Берланги нокаутом, так как у него большие планы на Шираза.

Поединок между Берлангой и Ширазом состоится 12 июля на стадионе Луи Армстронга в Квинсе, Нью-Йорк, США в рамках вечера бокса, организованного промоутером Эдди Хирном.

Бой является частью турнира за статус обязательного претендента на титул WBA во втором среднем весе.