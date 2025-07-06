Бывший абсолютный чемпион мира в полутяжелом весе Артур Бетербиев (21-1, 20 КО) поинтересовался у обладателя титулов WBA, WBO и IBF Дмитрия Бивола (24-1, 12 КО), когда они поставят точку в своем противостоянии.

«После получения сотен вопросов о третьем бое решил поделиться ситуацией здесь.

Как вы можете знать, первый бой за звание абсолютного чемпиона состоялся в октябре прошлого года. После пяти лет попыток объединения поясов с нашей стороны он все же произошел. На следующий день после первого боя мы договорились о реванше, который должен был состояться в течение четырех месяцев, несмотря на то, что я все еще восстанавливался после операции, и мой тренер и врач были категорически против такого раннего реванша.

После второго боя я сразу проявил заинтересованность в быстром третьем бою, и сначала были слухи о бое в августе, но мой оппонент в интервью заявлял, что хочет провести его в конце осени, потом – в конце года, а сейчас – вообще неизвестно когда.

Дима, сколько мне должно исполниться лет, чтобы мы провели третий бой?».