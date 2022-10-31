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Бивол: «Бой с Канело не был из тех, о которых я мечтал»

Он хочет драться за другие пояса в полутяжелом весе
Бокс Профессиональный бокс
31 октября 20:23
Бивол: «Бой с Канело не был из тех, о которых я мечтал»
Фото: Marca

Чемпион WBA в полутяжелом весе Дмитрий Бивол (19-0, 11 КО) вспомнил MatchroomBoxing поединок и победу над Саулем Альваресом (58-2-2, 39 КО).

«Люди считали Канело сильным бойцом, но и я не слаб. И я достаточно силен для того, чтобы победить любого в полутяжелом дивизионе. Помимо этого, у меня хорошая скорость. Хотя люди считали Канело быстрее меня.

Этот поединок не стал тем, о чем я мечтал после того, как перешел в профессионалы. Он был большим шагом на пути к моей цели – стать абсолютным чемпионом мира».


Бивол подерется с Хильберто Рамиресом. Бой состоится уже 5 ноября.

Победитель поединка будет драться с Канело.

Андрей Усмонов
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Теги

Дмитрий Бивол Сауль Альварес

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