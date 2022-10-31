Бивол: «Бой с Канело не был из тех, о которых я мечтал»

Он хочет драться за другие пояса в полутяжелом весе

Фото: Marca Чемпион WBA в полутяжелом весе Дмитрий Бивол (19-0, 11 КО) вспомнил MatchroomBoxing поединок и победу над Саулем Альваресом (58-2-2, 39 КО). «Люди считали Канело сильным бойцом, но и я не слаб. И я достаточно силен для того, чтобы победить любого в полутяжелом дивизионе. Помимо этого, у меня хорошая скорость. Хотя люди считали Канело быстрее меня. Этот поединок не стал тем, о чем я мечтал после того, как перешел в профессионалы. Он был большим шагом на пути к моей цели – стать абсолютным чемпионом мира».

Бивол подерется с Хильберто Рамиресом. Бой состоится уже 5 ноября. Победитель поединка будет драться с Канело.

Андрей Усмонов