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Бивол: «Бой с Канело не был из тех, о которых я мечтал»
Он хочет драться за другие пояса в полутяжелом весе
31 октября 20:23
Фото: Marca
Чемпион WBA в полутяжелом весе Дмитрий Бивол (19-0, 11 КО) вспомнил MatchroomBoxing поединок и победу над Саулем Альваресом (58-2-2, 39 КО).
«Люди считали Канело сильным бойцом, но и я не слаб. И я достаточно силен для того, чтобы победить любого в полутяжелом дивизионе. Помимо этого, у меня хорошая скорость. Хотя люди считали Канело быстрее меня.
Этот поединок не стал тем, о чем я мечтал после того, как перешел в профессионалы. Он был большим шагом на пути к моей цели – стать абсолютным чемпионом мира».
Бивол подерется с Хильберто Рамиресом. Бой состоится уже 5 ноября.
Победитель поединка будет драться с Канело.
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