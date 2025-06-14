Владимир Кириченко

Стало известно имя следующего соперника украинского боксера первого среднего дивизиона Сергея Богачука (26-2, 24 KO).

Всемирный боксерский совет (WBC) планирует назначить поединок временного чемпиона в первом среднем весе американца Верджила Ортиса (23-0, 21 KO) против первого номера рейтинга, которым является Богачук. Этот бой станет финальным эллиминационным на титул. Об этом сообщает пресс-служба WBC.

Отметим, что в июне 2024 года Ортис победил Богачука решением большинства судей.

В своем последнем поединке Сергей победил Майкла Фокса единогласным решением, а Верджил таким же образом одолел узбека Исраила Мадримова.

Ранее сообщалось, что Богачук в 2025 году хочет провести бой против чемпиона мира из России.