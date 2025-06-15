«Бой будет за Усиком, но...». Отец Опетайи не исключает сенсации в реванше с Дюбуа
Тапу Опетая видит потенциальную угрозу для Усика в повторном поединке с Дюбуа
43 минуты назад
Тапу Опетайя, отец и тренер действующего чемпиона мира по версии IBF в первом тяжелом весе Джея Опетайи (28-0, 22 КО), в интервью YouTube-каналу Boxing King Media поделился мнением о будущем реванше в супертяжелом весе между британцем Даниэлем Дюбуа (22-2, 21 KO) и Александром Усиком (23-0, 14 KO).
Может повториться ситуация, похожая на бой Джастиса Хуни с Фабио Уордли. Если Дюбуа поймает Усика точным ударом в подбородок, это может его серьёзно потрясти. Усик не любит пропускать удары — я это точно знаю. Его легко дестабилизировать, когда он пропускает. В такие моменты он как будто «вылетает» из боя. Но главное — ещё и попасть по нему, а это не так просто. Впереди нас ждет очень хороший поединок. Думаю, победа все же останется за Усиком, хотя...
Поединок состоится 19 июля в Лондоне.
Усик — второй в мире. Опубликован топ-20 боксеров независимо от весовой категории.