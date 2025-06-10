Бой Меркадо и Монтрелла отменен: что произошло
Меркадо второй раз за семь месяцев теряет шанс выйти на ринг — на этот раз из-за травмы в тренировочном лагере
около 2 часов назад
Бой боксера первой полусредней весовой категории Эрнесто Меркадо (17-0, 16 KO) и Джонатана Монтреля (19-3, 13 KO) отменён, сообщил The Ring.
Поединок планировался в андеркарте боя Ричардсона Хитчинса против Джорджа Камбососа-младшего в Нью-Йорке. Однако, Меркадо получил травму во время тренировочного лагеря. Какая именно травма, пока не разглашается.
Уже второй раз за последние семь месяцев бой Меркадо отменяется. В ноябре прошлого года его бой с Хесусом Сарачо также не состоялся — мексиканец превысил весовой лимит на семь фунтов и был снят с андеркарда реванша Дарона Энниса против Карена Чухаджяна.
Вечер бокса пройдет 14 июня.
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