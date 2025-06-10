Бой боксера первой полусредней весовой категории Эрнесто Меркадо (17-0, 16 KO) и Джонатана Монтреля (19-3, 13 KO) отменён, сообщил The Ring.

Поединок планировался в андеркарте боя Ричардсона Хитчинса против Джорджа Камбососа-младшего в Нью-Йорке. Однако, Меркадо получил травму во время тренировочного лагеря. Какая именно травма, пока не разглашается.

Уже второй раз за последние семь месяцев бой Меркадо отменяется. В ноябре прошлого года его бой с Хесусом Сарачо также не состоялся — мексиканец превысил весовой лимит на семь фунтов и был снят с андеркарда реванша Дарона Энниса против Карена Чухаджяна.

Вечер бокса пройдет 14 июня.