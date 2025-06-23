Денис Седашев

Бывший чемпион мира в среднем весе Серхио Мора поделился прогнозом на один из самых ожидаемых поединков года — бой между Саулем Альваресом (63-2-2, 39 KO) и эксабсолютом в двух весовых категориях Теренсом Кроуфордом (41-0, 31 KO). Встреча запланирована на 13 сентября в Лас-Вегасе (США). Слова приводит FightHype.

Мора признал, что традиционно более крупные боксеры имеют преимущество:

Я годами говорил: большой хороший боксёр всегда побеждает меньшего хорошего. Это базовое правило в боксе. Но последний поединок Канело заставил задуматься — ему было трудно сокращать дистанцию против соперника, который избегал открытого боя. И стоит признать: Канело уже не на пике. За спиной — более 65 поединков, он дерется с 15 лет, накопленная усталость и травмы дают о себе знать. Иногда возраст догоняет внезапно. Серхио Мора

Хотя Канело моложе Кроуфорда, именно американец, по словам Моры, сохранил больше сил:

Несмотря на возраст, Кроуфорд имеет меньше боев, меньше «пройденных миль». Возможно, он тоже может резко сдать, но мне он нравится — крепкий, грамотно набирает вес, визуально выглядит больше, чем Канело, особенно в росте и плечах. Серхио Мора

Также Мора отметил, что бой пройдет всю дистанцию.

Альварес и Кроуфорд сцепились во время дуэли взглядов.