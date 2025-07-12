Олег Гончар

Британский боксер средней весовой категории Волтер Фьюри (3-1, 0 КО), который является двоюродным братом экс-чемпиона мира в супертяжелом весе Тайсона Фьюри, потерпел первое поражение в профессиональной карьере.

В бою, состоявшемся 11 июля в Ливерпуле на турнире Queensberry Promotions, его по очкам победил латвийский джорнимен Кристапс Зульгис (10-59-3, 5 КО).

Поединок длился четыре раунда, и в первом из них Фьюри побывал в нокдауне, что стало шоком для болельщиков. Судьи отдали победу Зульгису с счетом 38:37.

28-летний Волтер считался перспективным бойцом и был фаворитом перед боем с Зульгисом.