Брієдіс назвал сильнейшего боксера крузервейта
Латвиец признает, что дивизион имеет проблему с популярностью, несмотря на класс бойцов
около 5 часов назад
Бывший чемпион мира в первом тяжелом весе Майрис Бриедис выразил восхищение нынешним обладателем титула IBF — австралийцем Джеем О'Петая (27–0, 21 КО). По мнению Бриедиса, сейчас он является самым сильным боксером дивизиона. Слова приводит The Ring.
В первом тяжелом весе всегда есть яркий представитель, и сегодня это, без сомнения, Джей Опетая.
Бриедис дважды встречался с О'Петая — в 2022 и 2024 годах. Оба боя закончились поражениями. После второго поединка он объявил о завершении карьеры..
Пакьяо – о завершении карьеры Ломаченко: «У него есть причина...».
Поделиться