Промоутер Фьюри: «Все хотят бой Тайсона с Усиком. Поединок должен состояться до марта»
Британский тренер: «Усик в спаррингах избивал больших парней, вроде Фьюри. Размер для него неважен»
МакГиган верит в победу украинца
13:28
Фото: Mirror
Британский тренер Барри МакГиган считает ringnews24.com реальной победу Александра Усика (20-0, 13 КО) над Тайсоном Фьюри (33-0-1, 24 KO) в их бою.
«Я не уверен, что Фьюри является тем бойцом, которым был раньше. Я основываюсь на последнем его выступлении в бою с Дереком Чисорой. Дерек крепкий боец. Конечно, Тайсон поддавливал его, но не хотел убивать.
Перед поединком с Усиком он должен стать легче минимум на 10 фунтов, чтобы быть ловким. Это ему необходимо. Готовясь к боям с Джошуа, Усик провел спарринги с четырьмя или пятью большими парнями и избил их. К тому же мы вес видели два поединка Усика против Джошуа. Размер для него не имеет значения. Думаю, у него очень хорошие шансы. Если Фьюри не сможет ударить его джебом, то потом ему будут сниться кошмары».
Бой планируется на конец февраля-начало марта.