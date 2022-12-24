Британский тренер: «Усик в спаррингах избивал больших парней, вроде Фьюри. Размер для него неважен»

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Британский тренер Барри МакГиган считает ringnews24.com реальной победу Александра Усика (20-0, 13 КО) над Тайсоном Фьюри (33-0-1, 24 KO) в их бою.

Перед поединком с Усиком он должен стать легче минимум на 10 фунтов, чтобы быть ловким. Это ему необходимо. Готовясь к боям с Джошуа, Усик провел спарринги с четырьмя или пятью большими парнями и избил их. К тому же мы вес видели два поединка Усика против Джошуа. Размер для него не имеет значения. Думаю, у него очень хорошие шансы. Если Фьюри не сможет ударить его джебом, то потом ему будут сниться кошмары».