Бронер: «Редкач – это тяжелый соперник»

Эдриен Бронер

Экс-чемпион мира в четырех весовых категориях Эдриен Бронер (34-4-1, 24 КО) высказался о предстоящем поединке против Ивана Редкача (23-6-1, 18 КО). Слова боксера приводит портал Boxing 24/7.



Редкач – это тяжелый соперник, но я уверен, что у меня есть навыки и опыт для победы.

Все знают, что я вношу волнение на ринг, и против Редкача все не будет другим. Пришло время представить еще одно замечательное шоу на BLK Prime. Я не могу дождаться».