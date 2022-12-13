Редкач: «Я готов победить Бронера»
Бронер: «Редкач – это тяжелый соперник»
Эдриен отметил, что является одним из лучших бойцов
13 декабря 09:52
Эдриен Бронер
Экс-чемпион мира в четырех весовых категориях Эдриен Бронер (34-4-1, 24 КО) высказался о предстоящем поединке против Ивана Редкача (23-6-1, 18 КО). Слова боксера приводит портал Boxing 24/7.
«Я рад, что вернусь на ринг и покажу всем, почему я один из лучших боксеров в мире.
Редкач – это тяжелый соперник, но я уверен, что у меня есть навыки и опыт для победы.
Все знают, что я вношу волнение на ринг, и против Редкача все не будет другим. Пришло время представить еще одно замечательное шоу на BLK Prime. Я не могу дождаться».
Напомним, поединок Редкача и Бронера состоится 18 февраля.
Комментарии 0