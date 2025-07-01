Бывший чемпион мира: «Что бы ни принес Дюбуа на этот бой, Усик найдет способ победить»
Маккензи верит, что на украинцев еще рано ставить крест
около 2 часов назад
Экс-чемпион Дюк Маккензи поделился ожиданиями от реванша Даниэля Дюбуа (22-2, 21 KO) и Александра Усика (23-0, 14 KO). Британца цитирует vringe.com:
В первом поединке Дюбуа сделал очень много простых фундаментальных ошибок, идя на Александра Усика так, как он это делал. Что мы видим у Дюбуа сейчас? Он намного опытнее, намного более контролируемый, и он намного лучше подбирает свои удары. Даниэль Дюбуа всегда имел сильный характер, и как я уже ранее говорил, если бы он сражался с кем-то другим, а не с Усиком, я выбрал бы его фаворитом. Он явно тяжеловес номер два. Я все еще считаю, что команда Дюбуа явно недооценивает тот факт, что если Дюбуа усилит свою игру, то Усик это также сделает. Усик не закончился, он не прошел свой пик, у него еще много километров пробега – я в это верю. Что бы ни принес Даниэль Дюбуа на этот бой, Усик найдет способ победить.
Каков был первый бой Усик – Дюбуа.