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Бывший чемпион мира: «Лопесу будет тяжело в первом полусреднем весе, с кем бы он ни дрался»

Андре Уорд – о перспективах экс-обладателя титулов в новом дивизионе
Бокс Профессиональный бокс
13 декабря 07:51
Бывший чемпион мира: «Лопесу будет тяжело в первом полусреднем весе, с кем бы он ни дрался»
Теофимо Лопес / Фото - Getty Images
Экс-чемпион мира Андре Уорд отреагировал на победу бывшего лидера легкого дивизиона Теофимо Лопеса (18-1, 13 КО) над опытным испанцем Сандором Мартином (40-3, 13 КО) в элиминаторе WBC в первой полусредней весовой категории.

Цитирует Уорда boxing247.com.

«Тео выглядел не очень хорошо в последнем бою. В первом полусреднем весе ему будет тяжело, с кем бы он ни дрался. К тому же Прогрейс отличается от других бойцов. Есть причина, почему многие люди не произносят его имени. Есть причина, почему его стараются не замечать. Это не потому, что он плохой боец. Реджис знает, кто он такой. Вы знаете, кто вы когда подписываете контракт на бой с ним. Это не будет долгая ночь, если вы не осторожны с таким бойцом».


Напомним, Лопес и Мартин провели поединок сегодня на арене Madison Square Garden в Нью-Йорке, США. Победу раздельным решением судей одержал Теофимо.

Владимир Кириченко
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Теги

Теофимо Лопес Сандор Мартин Андре Уорд

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